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Бэтмен Крестоносец в плаще сериал: дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 14:45

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Мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» выйдет 1 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»
Фото Кадр из мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»
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1 августа на Amazon Prime Video пройдет премьера мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Режиссерами проекта выступили Кристина Сотта, Кристофер Беркли и Мэтт Питерс.

Сюжет мультсериала сосредоточен на супергеройском пути стража Готэма. Проект рассказывает, как крестовый поход Бэтмена за справедливость приводит к непредвиденным последствиям.

В преддверии выхода «Крестоносца в плаще» Prime Video опубликовал открывающие титры мультсериала.

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