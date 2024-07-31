Мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» выйдет 1 августа

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1 августа на Amazon Prime Video пройдет премьера мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Режиссерами проекта выступили Кристина Сотта, Кристофер Беркли и Мэтт Питерс.

Сюжет мультсериала сосредоточен на супергеройском пути стража Готэма. Проект рассказывает, как крестовый поход Бэтмена за справедливость приводит к непредвиденным последствиям.

В преддверии выхода «Крестоносца в плаще» Prime Video опубликовал открывающие титры мультсериала.