Мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» выйдет 1 августа
1 августа на Amazon Prime Video пройдет премьера мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Режиссерами проекта выступили Кристина Сотта, Кристофер Беркли и Мэтт Питерс.
Сюжет мультсериала сосредоточен на супергеройском пути стража Готэма. Проект рассказывает, как крестовый поход Бэтмена за справедливость приводит к непредвиденным последствиям.
В преддверии выхода «Крестоносца в плаще» Prime Video опубликовал открывающие титры мультсериала.
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