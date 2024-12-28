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Бэтмен 2 фильм: что известно, когда выйдет — Роберт Паттинсон, Мэтт Ривз
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:55

1 мин.

Сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном получил новую дату выхода

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бэтмен», режиссер Мэтт Ривз / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Бэтмен», режиссер Мэтт Ривз / Warner Bros.
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Издание Deadline сообщило, что выход сиквела «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном снова переносится. Релиз второй часть истории о крестоносце в плаще должен был состояться 2 октября 2026 года, однако теперь премьера сиквела запланирована на 1 октября 2027 года.

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Картина Мэтта Ривза «Бэтмен» вышла в 2022 году. Фильм получил три номинации на премию «Оскар» — за лучший звук, лучшие визуальные эффекты и лучший грим и прически.

Также «Бэтмен» обзавелся многосерийным спин-оффом про злодея Пингвина с Колином Фарреллом в главной роли.

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