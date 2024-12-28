Сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном получил новую дату выхода

Издание Deadline сообщило, что выход сиквела «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном снова переносится. Релиз второй часть истории о крестоносце в плаще должен был состояться 2 октября 2026 года, однако теперь премьера сиквела запланирована на 1 октября 2027 года.

Картина Мэтта Ривза «Бэтмен» вышла в 2022 году. Фильм получил три номинации на премию «Оскар» — за лучший звук, лучшие визуальные эффекты и лучший грим и прически.

Также «Бэтмен» обзавелся многосерийным спин-оффом про злодея Пингвина с Колином Фарреллом в главной роли.