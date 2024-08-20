Фолк-хоррор «Бесплодная земля» с Мэттом Смитом и Морвет Кларк выйдет 6 сентября
6 сентября выйдет картина «Бесплодная земля», режиссером и сценаристом которой выступил Дэниэл Кокотайло («Отступничество»).
Фильм ужасов, основанный на одноименном романе Эндрю Майкла Херли, рассказывает о семье, которая не может смириться с утратой сына, и ищет способы его вернуть.
В картине снялись Мэтт Смит, Морвет Кларк, Эрин Ричардс, Шон Джилдер, Роберт Эммс, Артур Шоу, Мелани Килберн, Роберт Гудэйл, Роджер Барклай и Матильда Ферт.
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