Фолк-хоррор «Бесплодная земля» с Мэттом Смитом и Морвет Кларк выйдет 6 сентября

6 сентября выйдет картина «Бесплодная земля», режиссером и сценаристом которой выступил Дэниэл Кокотайло («Отступничество»).

Фильм ужасов, основанный на одноименном романе Эндрю Майкла Херли, рассказывает о семье, которая не может смириться с утратой сына, и ищет способы его вернуть.

В картине снялись Мэтт Смит, Морвет Кларк, Эрин Ричардс, Шон Джилдер, Роберт Эммс, Артур Шоу, Мелани Килберн, Роберт Гудэйл, Роджер Барклай и Матильда Ферт.