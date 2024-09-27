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Бернард Миссия Марс мультфильм: трейлер и дата выхода в России
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Сегодня, 14:35

1 мин.

Вышел тизер-трейлер мультфильма «Бернард: миссия Марс»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Бернард. Миссия: Марс»
Фото Кадр из мультфильма «Бернард. Миссия: Марс»
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7 ноября в российских кинотеатрах пройдет премьера мультфильма «Бернард: миссия Марс».

По сюжету анимационного проекта неловкий медведь-агент Бернард тайно проникает на корабль, который следует на Марс.Вместе с роботом G13 он намерен выполнить опасное задание: поймать легендарного марсианского монстра. Другие спецагенты не воспринимают Бернарда всерьез, и успешным завершением новой миссии медведь хочет доказать их неправоту.

Трейлер мультфильма «Бернард: миссия Марс»

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