Вышел тизер-трейлер мультфильма «Бернард: миссия Марс»
7 ноября в российских кинотеатрах пройдет премьера мультфильма «Бернард: миссия Марс».
По сюжету анимационного проекта неловкий медведь-агент Бернард тайно проникает на корабль, который следует на Марс.Вместе с роботом G13 он намерен выполнить опасное задание: поймать легендарного марсианского монстра. Другие спецагенты не воспринимают Бернарда всерьез, и успешным завершением новой миссии медведь хочет доказать их неправоту.
Трейлер мультфильма «Бернард: миссия Марс»
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