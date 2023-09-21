«Берлин»: спин-офф «Бумажного дома» выйдет 29 декабря

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер предстоящего криминального сериала, главным героем которого станет уже знакомый зрителям вор по прозвищу Берлин. Вместе с тизером создатели раскрыли и дату премьеры: спин-офф популярного испанского проекта «Бумажный дом» можно будет оценить уже 29 декабря — в этот день на платформе станут доступны все восемь эпизодов.

Действие нового шоу «Берлин» развернется в Париже до событий оригинального сериала. Педро Алонсо вернется к полюбившемуся многим образу: по сюжету его персонажу предстоит провернуть во французской столице амбициозное ограбление одного из аукционов.

Напомним, что «Бумажный дом» продержался в эфире пять сезонов и завершился в 2021 году: за это время он собрал несколько престижных наград, а также получил звание самого популярного неанглоязычного релиза Netflix.