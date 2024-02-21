Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Берлин 2 сезон: дата выхода, съемки, спин офф Бумажного дома
Фильмы и сериалы

21 февраля, 12:30

1 мин.

Спин-офф «Бумажного дома» «Берлин» продлили на второй сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Берлин».
Фото Кадр из сериала «Берлин»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Как сообщает издание THR, спин-офф «Бумажного дома» «Берлин» продлили на второй сезон. По сюжету проекта главный герой вместе со своей бандой собираются в Париже, чтобы совершить амбициозное ограбление.

В первом сезоне «Берлина» снялись Педро Алонсо, Мишель Хеннер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Хулио Пенья Фернандес, Саманта Сикеирос и Мартин Аслан.

Съемки продолжения проекта начнутся в следующем году. Дата релиза второго сезона «Берлина» пока неизвестна.

Сочувствующий, 2024. Опубликован второй тизер мини-сериала «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим
Сериалы
1
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Вышел трейлер документального сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды»
Следующий материал
Вышел трейлер документального сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды»
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada