Спин-офф «Бумажного дома» «Берлин» продлили на второй сезон

Читайте нас в

Как сообщает издание THR, спин-офф «Бумажного дома» «Берлин» продлили на второй сезон. По сюжету проекта главный герой вместе со своей бандой собираются в Париже, чтобы совершить амбициозное ограбление.

В первом сезоне «Берлина» снялись Педро Алонсо, Мишель Хеннер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Хулио Пенья Фернандес, Саманта Сикеирос и Мартин Аслан.

Съемки продолжения проекта начнутся в следующем году. Дата релиза второго сезона «Берлина» пока неизвестна.