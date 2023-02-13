Бен Аффлек расскажет историю сотрудничества Майкла Джордана с Nike в новом фильме

В апреле на экраны выходит фильм Air Jordan. Это история о том, как Майкл Джордан в 80-х годах заключил контракт с брендом спортивной обуви Nike, который перевернул судьбу обоих. Забегая вперед, скажем, что случилось это благодаря менеджеру по спортивному маркетингу Сонни Ваккаро, роль которого исполняет Мэтт Дэймон. В качестве режиссера и продюсера выступил коллега и близкий друг актера Бен Аффлек.

Мировая премьера назначена на 5 апреля.