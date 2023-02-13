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Сегодня, 05:25

Бен Аффлек расскажет историю сотрудничества Майкла Джордана с Nike в новом фильме

Ольга Стрельникова
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Фото Amazon Studios

В апреле на экраны выходит фильм Air Jordan. Это история о том, как Майкл Джордан в 80-х годах заключил контракт с брендом спортивной обуви Nike, который перевернул судьбу обоих. Забегая вперед, скажем, что случилось это благодаря менеджеру по спортивному маркетингу Сонни Ваккаро, роль которого исполняет Мэтт Дэймон. В качестве режиссера и продюсера выступил коллега и близкий друг актера Бен Аффлек.

Мировая премьера назначена на 5 апреля.

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