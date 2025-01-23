Сериал «Белый лотос» продлен на 4-й сезон

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Издание Variety сообщило, что сериал «Белый лотос» продлен на четвертый сезон. Съемки продолжения проекта стартуют в следующем году.

Сериал «Белый лотос» рассказывает о гостях и персонале одноименного отеля, которые стремятся убежать от своих проблем.

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Белый лотос»

Премьера третьего сезона шоу пройдет 16 февраля на HBO.

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