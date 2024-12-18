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Белый лотос 3 сезон: тизер и дата выхода сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

1 мин.

Вышел тизер 3-го сезона сериала «Белый лотос»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Белый лотос», реж. Майк Уайт / HBO
Фото Кадр из сериала «Белый лотос», реж. Майк Уайт / HBO
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Max опубликовал тизер третьего сезона сериала «Белый лотос». Проект рассказывает о гостях и персонале одноименного отеля, которые стремятся убежать от своих проблем.

В прошлом году сериал «Белый лотос» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или фильм на ТВ», а Дженнифер Кулидж удостоилась этой же награды за роль гостьи отеля Тани Маккуойд.

Тизер 3-го сезона сериала «Белый лотос»

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Белый лотос»

Премьера третьего сезона сериала «Белый лотос» пройдет 16 февраля 2025 года.

Ущелье, 2025. Фильм «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой выйдет 14 февраля

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