Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Белоснежка фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Вышел новый трейлер игрового ремейка «Белоснежки»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Белоснежка», реж. Марк Уэбб / Walt Disney Pictures
Фото Кадр из фильма «Белоснежка», реж. Марк Уэбб / Walt Disney Pictures
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Disney опубликовал новый трейлер «Белоснежки». Картина Марка Уэбба, представляющая собой адаптацию мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 1937 года, раскроет главную героиню как сильного лидера.

Кто снялся в фильме «Белоснежка»

В игровом ремейке одноименного мультфильма снялись Рэйчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап, Ансу Кабиа, Колин Майкл Кармайкл, Луиза Гуирейро и Дин Нолан.

Трейлер фильма «Белоснежка»

Когда выйдет фильм «Белоснежка»

Зарубежная премьера картины «Белоснежка» пройдет 21 марта 2025 года.

Лило и&nbsp;Стич фильм 2025: тизер и&nbsp;дата выхода. Disney показал тизер игрового ремейка мультфильма «Лило и Стич»

Мультфильмы
Фильмы
Новости холдинга
Россиянин Капризов лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
18:30
Стало известно, когда выйдет первый сезон сериала по «Гарри Поттеру»
17:25
3-й сезон «Эйфории» выйдет в 2026 году
08:00
Как в кино: 5 маршрутов в Москве, по которым гуляли герои популярных фильмов
3 дек 23:05
Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Дети перемен»
3 дек 23:00
«Елки 11»: что известно о новогоднем фильме с Рузилем Минекаевым и Дмитрием Нагиевым