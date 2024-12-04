Вышел новый трейлер игрового ремейка «Белоснежки»
Disney опубликовал новый трейлер «Белоснежки». Картина Марка Уэбба, представляющая собой адаптацию мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 1937 года, раскроет главную героиню как сильного лидера.
Кто снялся в фильме «Белоснежка»
В игровом ремейке одноименного мультфильма снялись Рэйчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап, Ансу Кабиа, Колин Майкл Кармайкл, Луиза Гуирейро и Дин Нолан.
Трейлер фильма «Белоснежка»
Когда выйдет фильм «Белоснежка»
Зарубежная премьера картины «Белоснежка» пройдет 21 марта 2025 года.
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