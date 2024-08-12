Вышел трейлер ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер

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Walt Disney Studios опубликовал трейлер ремейка «Белоснежки». Фильм Марка Уэбба представляет собой адаптацию мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 1937 года. Сюжет картины раскроет главную героиню как сильного лидера.

В фильме снялись Рэйчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап, Ансу Кабиа, Колин Майкл Кармайкл, Луиза Гуирейро и Дин Нолан.

Премьера «Белоснежки» пройдет 21 марта 2025 года.