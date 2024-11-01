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Беги фильм: кадры, Никита Кологривый и Михаил Пореченков — дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

1 мин.

Появились первые кадры из фильма «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом и Пореченковым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START
Фото Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START
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Онлайн-кинотеатр START показал первые кадры картины «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом и Пореченковым. Режиссером и сценаристом фильма выступает Роман Артемьев, известный по работе над такими проектами, как «Кощей. Похититель невест» и «Исправительные работы».

По сюжету вор Саша проникает в дом и становится свидетелем убийства. Ему предстоит сбежать с места преступления, избавиться от преследователя и успеть на утренник к сыну, чтобы спасти свой брак.

Кто снялся в фильме «Беги»

В картине снялись Никита Кологривый, Михаил Пореченков, Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин и Александр Никольский.

Первые кадры из фильма «Беги»

Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START
Фото Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START
Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START
Фото Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START
Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START
Фото Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START
Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START
Фото Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START

Когда выйдет фильм «Беги»

Премьера фильма «Беги» пройдет весной 2025 года. Точная дата релиза пока неизвестна.

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