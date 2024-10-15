Начались съемки криминальной комедии «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым
Начались съемки криминальной комедии «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым. Режиссером и сценаристом фильма выступает Роман Артемьев («Кощей. Похититель невест», «Исправительные работы).
По сюжету вор Саша проникает в дом и становится свидетелем убийства. Персонажу удается сбежать, но за ним начинается охота.
Также в картине снимаются Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин и Александр Никольский.
В российский прокат «Беги» выйдет весной 2025 года.
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