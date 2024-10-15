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Беги фильм: что известно, когда выйдет — Никита Кологривый и Михаил Пореченков
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:30

1 мин.

Начались съемки криминальной комедии «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Два холма»
Фото Кадр из сериала «Два холма»
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Начались съемки криминальной комедии «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым. Режиссером и сценаристом фильма выступает Роман Артемьев («Кощей. Похититель невест», «Исправительные работы).

По сюжету вор Саша проникает в дом и становится свидетелем убийства. Персонажу удается сбежать, но за ним начинается охота.

Также в картине снимаются Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин и Александр Никольский.

В российский прокат «Беги» выйдет весной 2025 года.

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