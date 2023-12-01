BBC показал первые кадры рождественского спецвыпуска «Доктора Кто»
BBC опубликовал первые кадры рождественского спецвыпуска «Доктора Кто» с Шути Гатвой в роли Пятнадцатого Доктора и Милли Гибсон в образе его спутницы Руби Сандей.
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
Сценарий спецвыпуска «Церковь на улице Руби» написал шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис, а снял эпизод Марк Тондерей.
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
Премьера спецвыпуска пройдет 25 декабря: он станет первым рождественским спецэпизодом «Доктора Кто» с 2017 года.
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30 ноя 16:30
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