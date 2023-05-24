Байопик «Феррари» покажут на Венецианском кинофестивале

Премьера «Феррари» Майкла Манна состоится на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщил продюсер картины Нильс Юль.

«Феррари» станет первым за 8 лет фильмом Манна. Роль Энцо Феррари исполнит Адам Драйвер, а роль его супруги Лауры — Пенелопа Крус.