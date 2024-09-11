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Барсукот Очень зверский детектив мультсериал 2024: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 11:30

0 мин.

Мультсериал «Барсукот. Очень зверский детектив» выйдет 12 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив»
Фото Кадр из мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив»
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12 сентября на «Кинопоиске» пройдет премьера мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив» Александры Евсеевой («Простоквашино»).

По сюжету следователь Барсук-старший и его напарник Барсукот расследуют убийство зайца в Дальнем Лесу.

Персонажей в мультсериале озвучили Сергей Мардарь, Юрий Романов, Александр Васильев, Дмитрий Стрелков, Светлана Кузнецова, Андрей Матвеев, Богдан Коршунов, Михаил Сапоровский, Анна Глушинская и Сергей Азеев.

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