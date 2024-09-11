Мультсериал «Барсукот. Очень зверский детектив» выйдет 12 сентября
12 сентября на «Кинопоиске» пройдет премьера мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив» Александры Евсеевой («Простоквашино»).
По сюжету следователь Барсук-старший и его напарник Барсукот расследуют убийство зайца в Дальнем Лесу.
Персонажей в мультсериале озвучили Сергей Мардарь, Юрий Романов, Александр Васильев, Дмитрий Стрелков, Светлана Кузнецова, Андрей Матвеев, Богдан Коршунов, Михаил Сапоровский, Анна Глушинская и Сергей Азеев.
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