Мультсериал «Барсукот. Очень зверский детектив» выйдет 12 сентября

Читайте нас в

12 сентября на «Кинопоиске» пройдет премьера мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив» Александры Евсеевой («Простоквашино»).

По сюжету следователь Барсук-старший и его напарник Барсукот расследуют убийство зайца в Дальнем Лесу.

Персонажей в мультсериале озвучили Сергей Мардарь, Юрий Романов, Александр Васильев, Дмитрий Стрелков, Светлана Кузнецова, Андрей Матвеев, Богдан Коршунов, Михаил Сапоровский, Анна Глушинская и Сергей Азеев.