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Сегодня, 15:15

«Барби» возглавила российский прокат благодаря пиратскому релизу

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Барби».

В понедельник, 18 сентября, издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало данные по кассовым сборам за минувший уикенд. Лидером отечественного проката вполне ожидаемо стала «Барби». Все пиратские сеансы главного хита этого лета подсчитать невозможно, однако прибыль от нелегального показа оценивается примерно в 120 миллионов рублей.

Вторую и третью строчку заняли официальные релизы: молодежная мелодрама «После. Навсегда» и триллер «Искусство по понятиям» с Умой Турман и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях, которые заработали 85 млн и 20 млн соответственно.

Тем временем за рубежом пиратская версия «Барби» заполонила TikTok: пользователи нарезают ее на короткие ролики, которые можно смотреть друг за другом. Несмотря на нарушение авторских прав платформа пока не может полностью избавиться от подобных видео.

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