«Барби» собрала в прокате миллиард долларов всего за 17 дней

Фантастическая комедия Греты Гервиг установила очередной рекорд. Накануне стало известно, что сборы «Барби» в Северной Америке достигли 459 миллионов долларов, а в мире — 572 миллионов. Таким образом, фильм перешагнул отметку в 1 миллиард долларов всего за 17 дней. Это самый быстрый результат среди всех картин студии Warner Bros.: предыдущим рекордсменом была финальная часть франшизы о Гарри Поттере, которая заработала миллиард за 19 дней.

Кроме того, Гервиг стала первой женщиной в истории, чей сольный режиссерский проект достиг подобного кассового успеха. Ранее отметки в 1 миллиард долларов достигали лишь фильмы, в которых женщины выступали в качестве сорежиссеров: среди них — анимационные хиты «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2», а также блокбастер «Капитан Марвел».

Что касается релизов 2023 года, то пока самой прибыльной остается лента «Братья Супер Марио в кино», собравшая 1,35 млрд долларов по всему миру. Удастся ли «Барби» побить и этот рекорд? Скоро узнаем.