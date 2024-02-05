«Барби» и «Оппенгеймер» стали лауреатами премии «Грэмми»
Музыка из фильмов Греты Гервиг «Барби» и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана была удостоена музыкальной премии «Грэмми».
В номинации «Лучшая песня года» победил трек What Was I Made For Билли Айлиш из картины «Барби». Кроме того, трек одержал победу в номинации «Лучшая песня для визуального медиа».
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил награду за лучший оригинальный саундтрек. Музыку к фильму написал Людвиг Горанссон.
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