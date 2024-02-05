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«Барби» и «Оппенгеймер» стали лауреатами премии «Грэмми»
Фильмы и сериалы

5 февраля, 13:45

0 мин.

«Барби» и «Оппенгеймер» стали лауреатами премии «Грэмми»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Барби».
Фото Кадр из фильма «Барби»
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Музыка из фильмов Греты Гервиг «Барби» и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана была удостоена музыкальной премии «Грэмми».

В номинации «Лучшая песня года» победил трек What Was I Made For Билли Айлиш из картины «Барби». Кроме того, трек одержал победу в номинации «Лучшая песня для визуального медиа».

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил награду за лучший оригинальный саундтрек. Музыку к фильму написал Людвиг Горанссон.

Барби, Райан Гослинг. Райан Гослинг разочарован, что Грета Гервиг и Марго Робби не получили номинаций на «Оскар»

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