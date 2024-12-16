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Барби 2 фильм: будет ли новая часть с Марго Робби
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Сиквел «Барби» может находиться в разработке

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Барби», реж. Грета Гервиг / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Барби», реж. Грета Гервиг / Warner Bros.
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The Hollywood Reporter сообщил, что сиквел картины «Барби», возможно, уже находится в разработке. По информации источников, создатели фильма Грета Гервиг и Ноа Баумбак ознакомили Warner Bros. с идеей второй части. Однако представители студии, Гервиг и Баумбака не подтвердили эту информацию.

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Картина Греты Гервиг «Барби» стала самой кассовой в 2023 году, собрав в мировом прокате больше 1,446 миллиардов долларов.

Фильм получил семь номинаций на премию «Оскар» и забрал золотую статуэтку киноакадемии за саундтрек What Was I Made For? Билли Айлиш.

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