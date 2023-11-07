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Сегодня, 19:20

«Барбенгеймер» станет малобюджетным фильмом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Барби».

В 2023 году киноиндустрию поразил феномен Барбенгеймера. Вышедшие в один день картины «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана еще задолго до премьеры воспринимались аудиторией как единое целое. Зрители создавали мемы и мерч, в которых объединялись сюжеты фильмов о самой известной кукле в мире и создателе атомной бомбы.

Теперь Чарльз Бэнд, продюсер 328 фильмов категории В, подтвердил, что находится на пути создания малобюджетного фильма «Барбенгеймер»: «Это правда на 100 процентов. А еще это возможность оценить забавное сочетание этих фильмов: настроения «Барби» и мрачности «Оппенгеймера». Смешайте их вместе и получите большой простор для черного юмора».

Сюжет картины уже готов: доктор Барбенгеймер, разгневанная жестоким обращением с куклами со стороны детей, отправляется в реальный мир. Увидев человечество в худших его проявлениях, героиня решает сбросить на реальный мир ядерную бомбу.

Съемки «Барбенгеймера» начнутся в следующем году.

Ранее сценарист «Барби» рассказал, почему не хотел работать над фильмом.

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