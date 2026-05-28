Научно-фантастическая драма «Барашек в ящике» выйдет 29 мая

29 мая на большие экраны выйдет научно-фантастическая драма Хирокадзу Корээды «Барашек в ящике». По сюжету художница Отонэ и ее муж Кэнсуке тяжело переживают гибель семилетнего сына Какэру. Чтобы справиться с горем, супруги решают воспользоваться предложением компании REBirth, которая предоставляет безутешным семьям андроидов, воссоздающих воспоминания, голоса и мысли погибших близких.

Кто снялся в фильме «Барашек в ящике»

В картине «Барашек в ящике» снялись Харука Аясэ, Дайго, Руми Куваки, Нана Сэино, Канъитиро, Хината Хиираги, Акихиро Какута, Кае Норо, Мари Хосино и Аюму Накадзима.