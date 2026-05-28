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Барашек в ящике фильм 2026: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

28 мая, 20:00

1 мин.

Научно-фантастическая драма «Барашек в ящике» выйдет 29 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Барашек в ящике», реж. Хирокадзу Корээда, Fuji Television, Network (Fuji TV), Toho, AOI Promotion, Gaga
Фото Кадр из фильма «Барашек в ящике», реж. Хирокадзу Корээда, Fuji Television, Network (Fuji TV), Toho, AOI Promotion, Gaga

29 мая на большие экраны выйдет научно-фантастическая драма Хирокадзу Корээды «Барашек в ящике». По сюжету художница Отонэ и ее муж Кэнсуке тяжело переживают гибель семилетнего сына Какэру. Чтобы справиться с горем, супруги решают воспользоваться предложением компании REBirth, которая предоставляет безутешным семьям андроидов, воссоздающих воспоминания, голоса и мысли погибших близких.

Кто снялся в фильме «Барашек в ящике»

В картине «Барашек в ящике» снялись Харука Аясэ, Дайго, Руми Куваки, Нана Сэино, Канъитиро, Хината Хиираги, Акихиро Какута, Кае Норо, Мари Хосино и Аюму Накадзима.

Трейлер фильма «Барашек в ящике»

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