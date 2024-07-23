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Бандиты во времени сериал: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 23:00

1 мин.

Сериал «Бандиты во времени» с Лизой Кудроу выйдет 24 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Бандиты во времени»
Фото Кадр из сериала «Бандиты во времени»
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24 июля на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Бандиты во времени», в числе создателей которого выступили Тайка Вайтити и Джемейн Клемент.

Проект представляет собой многосерийную адаптацию одноименного фильма Терри Гиллиама 1981 года.

По сюжету комедийного фэнтези 11-летнего Кевина похищают бандиты-путешественники во времени, которых преследует дух Верховного существа.

В проекте снялись Лиза Кудроу, Кал-Эл Так, Тайг Мерфи, Роджер Нсенгиюмва, Руне Темте, Кира Томпсон, Шарлин Йи, Рэйчел Хаус и Джонатан Бруг.

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