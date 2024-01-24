Павел Трубинер рассказал о подготовке к роли в сериале «Банда ЗИГ ЗАГ»

В интервью «Культуре Петербурга» актер Павел Трубинер рассказал о том, как готовился к роли Федора Кириллова в сериале «Банда ЗИГ ЗАГ».

«Продюсеры и команда фильма посвятили меня в архивные и уголовные дела банды, именно на съемочной площадке я узнал всю ее подноготную. Больше никакую специальную литературу для роли я не читал и никаким особенным образом к роли не готовился. Важнее для меня было создать своего героя, угадать его эмоции и действия в ходе определенной сцены», — поделился Трубинер.

Актер добавил, что негодяи многолики, пусть порой и кажутся хорошими, добрыми и миролюбивыми.

В «Банде ЗИГ ЗАГ» Федор Кириллов работает на немецкую разведку. Персонаж Павла Трубинера противостоит главным героям, которых сыграли Игорь Петренко и Александр Устюгов.