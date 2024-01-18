Дата выхода телевизионной премьеры сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»: расписание серий

28 января на телеканале РЕН ТВ пройдет премьера сразу всех эпизодов сериала «Банда ЗИГ ЗАГ».

Главные роли в проекте Виталия Воробьева («Андреевский флаг») сыграли Игорь Петренко и Александр Устюгов.

«Банда ЗИГ ЗАГ» рассказывает малоизвестную часть истории блокадного Ленинграда: в городе появилась банда, занимающаяся в основном подделкой продовольственных карточек. Сотрудники Ленинградского УгРо Тихон Львов (Петренко) и старший лейтенант контрразведки из Москвы Феликс Свидерский (Устюгов) стремятся сделать все возможное, чтобы ей противостоять.

Расписание выхода серий «Банды ЗИГ ЗАГ» 28 января на РЕН ТВ