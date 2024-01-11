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Банда ЗИГ ЗАГ: где смотреть, сюжет, актеры, трейлер
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Сегодня, 10:05

1 мин.

Где смотреть сериал «Банда ЗИГ ЗАГ»

Телепремьера сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» состоится 28 января
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Банда ЗИГ ЗАГ».
Фото Кадр из сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»
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28 января на телеканале РЕН ТВ пройдет премьера сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» с Игорем Петренко (Тихон Львов) и Александром Устюговым (Феликс Свидерский). Дата телевизионного релиза проекта приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Сериал Виталия Воробьева («Андреевский флаг») рассказывает малоизвестную часть истории блокадного Ленинграда: в городе появилась банда «ЗИГ ЗАГ» («Защитники интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера»), занимающаяся в основном подделкой продовольственных карточек. Сотрудники Ленинградского УгРо Тихон Львов и старший лейтенант контрразведки из Москвы Феликс Свидерский пытаются ей противостоять.

В «Банде ЗИГ ЗАГ» снялись Олег Филипчик (Аверин), Сергей Белов (Бобров), Сослан Фидаров (Штейн), Денис Константинов (Стефанко), Роман Синицын (Уклейкин), Алексей Потапов (Коржевой), Павел Трубинер (Кириллов) и Екатерина Вилкова (Зинаида).

На данный момент все эпизоды проекта доступны для просмотра на платформе KION.

Банда ЗИГ ЗАГ, 1 сезон. «Банда ЗИГ ЗАГ»: сериал о не самой известной странице истории блокадного Ленинграда

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