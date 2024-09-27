Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Балерина фильм 2025: трейлер и дата выхода — Джон Уик
Фильмы и сериалы

Сегодня, 00:00

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Балерина» с Аной де Армас

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Балерина»
Фото Кадр из фильма «Балерина»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Lionsgate Movies опубликовал трейлер картины Лена Уайзмана («Другой мир») «Балерина». Пятый фильм франшизы «Джон Уик» рассказывает о балерине и наемнице, которая хочет отомстить убийцам своей семьи.

В триллере снялись Ана де Армас, Киану Ривз, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Анжелика Хьюстон, Дэвид Кастанеда, Гэбриел Бирн и Анн Парийо.

Трейлер фильма «Балерина»

Когда выйдет фильм «Балерина»

Премьера фильма «Балерина» запланирована на 6 июня 2025 года. Дата релиза в России пока неизвестна.

&laquo;Джон Уик&raquo;: хронология экшен-франшизы с&nbsp;Киану Ривзом и&nbsp;не&nbsp;только. «Джон Уик»: хронология экшен-франшизы с Киану Ривзом и не только

Фильмы
Новости холдинга
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Читайте далее
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Бернард: миссия Марс»
Следующий материал
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Бернард: миссия Марс»

Olimpbet awards

Последние новости
22:50
Стало известно, кто снимается в сериале по мотивам фильма «Москва слезам не верит»
16:39
Звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет
15:35
Дата выхода сериала «Все совпадения неслучайны»: расписание релиза эпизодов
14:35
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Бернард: миссия Марс»
26 сен 22:00
2 сезон сериала «Безграничная любовь»: расписание релиза эпизодов