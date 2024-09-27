Вышел трейлер фильма «Балерина» с Аной де Армас

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Lionsgate Movies опубликовал трейлер картины Лена Уайзмана («Другой мир») «Балерина». Пятый фильм франшизы «Джон Уик» рассказывает о балерине и наемнице, которая хочет отомстить убийцам своей семьи.

В триллере снялись Ана де Армас, Киану Ривз, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Анжелика Хьюстон, Дэвид Кастанеда, Гэбриел Бирн и Анн Парийо.

Трейлер фильма «Балерина»

Когда выйдет фильм «Балерина»

Премьера фильма «Балерина» запланирована на 6 июня 2025 года. Дата релиза в России пока неизвестна.