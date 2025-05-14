Вышел финальный трейлер «Балерины» с Аной де Армас

Lionsgate Movies опубликовал финальный трейлер фильма Лена Уайзмана «Балерина». Пятый фильм франшизы «Джон Уик» рассказывает о балерине и наемнице Еве Макарро (Ана де Армас), которая хочет отомстить убийцам своей семьи.

Кто снялся в фильме «Балерина»

В боевике также снялись Киану Ривз, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Анжелика Хьюстон, Дэвид Кастанеда, Гэбриел Бирн и Анн Парийо.

Трейлер фильма «Балерина»

Когда выйдет фильм «Балерина»

Российская премьера фильма «Балерина» пройдет 5 июня.