Вышел финальный трейлер «Балерины» с Аной де Армас
Lionsgate Movies опубликовал финальный трейлер фильма Лена Уайзмана «Балерина». Пятый фильм франшизы «Джон Уик» рассказывает о балерине и наемнице Еве Макарро (Ана де Армас), которая хочет отомстить убийцам своей семьи.
Кто снялся в фильме «Балерина»
В боевике также снялись Киану Ривз, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Анжелика Хьюстон, Дэвид Кастанеда, Гэбриел Бирн и Анн Парийо.
Трейлер фильма «Балерина»
Когда выйдет фильм «Балерина»
Российская премьера фильма «Балерина» пройдет 5 июня.
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9 июн 19:30