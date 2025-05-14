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Балерина фильм 2025: трейлер и дата выхода — Ана де Армас
Фильмы и сериалы

14 мая 2025, 16:05

1 мин.

Вышел финальный трейлер «Балерины» с Аной де Армас

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Балерина», реж. Лен Уайзман, Lionsgate
Фото Кадр из фильма «Балерина», реж. Лен Уайзман, Lionsgate

Lionsgate Movies опубликовал финальный трейлер фильма Лена Уайзмана «Балерина». Пятый фильм франшизы «Джон Уик» рассказывает о балерине и наемнице Еве Макарро (Ана де Армас), которая хочет отомстить убийцам своей семьи.

Кто снялся в фильме «Балерина»

В боевике также снялись Киану Ривз, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Анжелика Хьюстон, Дэвид Кастанеда, Гэбриел Бирн и Анн Парийо.

Трейлер фильма «Балерина»

Когда выйдет фильм «Балерина»

Российская премьера фильма «Балерина» пройдет 5 июня.

Балерина 2025: дата выхода&nbsp;&mdash; что известно про спин-офф франшизы Джон Уик.«Балерина»: что известно про спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас

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