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Багровый рассвет 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 21:15

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В российский прокат выйдет хоррор «Багровый рассвет»

Российская премьера фильма «Багровый рассвет» состоится 1 февраля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Багровый рассвет».
Фото Кадр из фильма «Багровый рассвет»
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1 февраля в российский прокат выйдет хоррор «Багровый рассвет» (в другом варианте адаптации просто «Рассвет»). Режиссером проекта выступил Эндрю Бейрд («Один путь»).

По сюжету картины в небольшом городке поселился вампир. Местные жители заключили с ним договор, по которому обязаны приносить ему жертвы.

В фильме снялись Алекс Петтифер, Гай Пирс, Олвен Фуэре, Курт Ягер, Кристал Ю, Уильям Гао, Форрест Ботвелл, Ричард Петтифер, Райли Чанг и Чике Чан.

Картина «Багровый рассвет» выйдет в российский прокат 1 февраля.

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