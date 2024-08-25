Гильермо дель Торо объяснил провал «Багрового пика» в прокате

В интервью Vulture режиссер и сценарист фильма «Багровый пик» Гильермо дель Торо рассказал, что проект не имел кассового успеха, потому что продвигался как хоррор, а не как история любви.

«Я говорил: «Вы должны продвигать романтику и тайну. Представлять этот фильм хоррором стоит в последнюю очередь». Премьера картины была в октябре, а октябрь — месяц Хэллоуина, поэтому я понимаю, почему так получилось», — объяснил режиссер.

Ранее Гильермо дель Торо написал в своих соцсетях, что за тридцатилетнюю карьеру у него было три фильма, ставшие жертвой неправильного продвижения, и один из них — анимационный «Хранители снов».