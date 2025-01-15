Объявлены номинанты британской премии BAFTA

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Стали известны номинанты на престижную британскую премию BAFTA. Среди наиболее отмеченных проектов — «Конклав» и «Эмилия Перес».

Кроме того, Юра Борисов может получить премию BAFTA как лучший актер второго плана.

Ведущим церемонии награждения будет Дэвид Теннант («Доктор Кто»).

Основные номинации

Лучший фильм:

«Анора»

«Бруталист»

«Конклав»

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Эмилия Перес»

Лучший британский фильм

«Птица»

«Блиц»

«Конклав»

«Гладиатор 2»

«Суровая правда»

«Любовь истекает кровью»

«Великая»

«Выгон»

«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Kneecap

Лучшая режиссура

Эдвард Бергер — «Конклав»

Шон Бэйкер — «Анора»

Дени Вильнев — «Дюна: Часть 2»

Брэйди Корбет — «Бруталист»

Жак Одиар — «Эмилия Перес»

Корали Фаржа — «Субстанция»

Лучшая актриса

Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»

Марианн Жан-Батист — «Суровая правда»

Деми Мур — «Субстанция»

Майки Мэдисон — «Анора»

Сирша Ронан — «Выгон»

Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший актер

Эдриан Броуди — «Бруталист»

Хью Грант — «Еретик»

Колман Доминго — «Синг-Синг»

Себастиан Стэн — «Ученик. Восхождение Трампа»

Рэйф Файнс — «Конклав»

Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»

Лучший оригинальный сценарий

«Анора»

«Бруталист»

Kneecap

«Настоящая боль»

«Субстанция»

Лучший адаптированный сценарий

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Конклав»

«Эмилия Перес»

«Мальчишки из «Никеля»

«Синг Синг»

Лучшая актриса второго плана

Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Селена Гомес — «Эмилия Перес»

Фелисити Джонс — «Бруталист»

Джейми Ли Кертис — «Шоугерл»

Изабелла Росселлини — «Конклав»

Зои Салдана — «Эмилия Перес»

Лучший актер второго плана

Юра Борисов — «Анора»

Киран Калкин — «Настоящая боль»

Клэренс Мэклин — «Синг-Синг»

Эдвард Нортон — «Никому не известный»

Гай Пирс — «Бруталист»

Джереми Стронг — «Ученик. Восхождение Трампа»

Лучший неанглоязычный фильм

«Все, что нам кажется светом» — Индия

«Семя священного инжира» — Германия

«Эмилия Перес» — Франция

«Я все еще здесь» — Бразилия

Kneecap — Ирландия

Лучший анимационный фильм

«Головоломка 2»

«Дикий робот»

«Течение»

«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Когда пройдет церемония награждения премии BAFTA

Победителей премии BAFTA объявят 16 февраля.