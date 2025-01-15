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BAFTA (Бафта) 2025: номинанты и дата проведения церемонии награждения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

2 мин.

Объявлены номинанты британской премии BAFTA

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Конклав», реж. Эдвард Бергер / FilmNation Entertainment, Indian Paintbrush, House Productions
Фото Кадр из фильма «Конклав», реж. Эдвард Бергер / FilmNation Entertainment, Indian Paintbrush, House Productions
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Стали известны номинанты на престижную британскую премию BAFTA. Среди наиболее отмеченных проектов — «Конклав» и «Эмилия Перес».

Кроме того, Юра Борисов может получить премию BAFTA как лучший актер второго плана.

Ведущим церемонии награждения будет Дэвид Теннант («Доктор Кто»).

Основные номинации

Лучший фильм:

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Эмилия Перес»

Лучший британский фильм

  • «Птица»
  • «Блиц»
  • «Конклав»
  • «Гладиатор 2»
  • «Суровая правда»
  • «Любовь истекает кровью»
  • «Великая»
  • «Выгон»
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • Kneecap

Лучшая режиссура

  • Эдвард Бергер — «Конклав»
  • Шон Бэйкер — «Анора»
  • Дени Вильнев — «Дюна: Часть 2»
  • Брэйди Корбет — «Бруталист»
  • Жак Одиар — «Эмилия Перес»
  • Корали Фаржа — «Субстанция»

Лучшая актриса

  • Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
  • Марианн Жан-Батист — «Суровая правда»
  • Деми Мур — «Субстанция»
  • Майки Мэдисон — «Анора»
  • Сирша Ронан — «Выгон»
  • Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший актер

  • Эдриан Броуди — «Бруталист»
  • Хью Грант — «Еретик»
  • Колман Доминго — «Синг-Синг»
  • Себастиан Стэн — «Ученик. Восхождение Трампа»
  • Рэйф Файнс — «Конклав»
  • Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • Kneecap
  • «Настоящая боль»
  • «Субстанция»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Мальчишки из «Никеля»
  • «Синг Синг»

Лучшая актриса второго плана

  • Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Селена Гомес — «Эмилия Перес»
  • Фелисити Джонс — «Бруталист»
  • Джейми Ли Кертис — «Шоугерл»
  • Изабелла Росселлини — «Конклав»
  • Зои Салдана — «Эмилия Перес»

Лучший актер второго плана

  • Юра Борисов — «Анора»
  • Киран Калкин — «Настоящая боль»
  • Клэренс Мэклин — «Синг-Синг»
  • Эдвард Нортон — «Никому не известный»
  • Гай Пирс — «Бруталист»
  • Джереми Стронг — «Ученик. Восхождение Трампа»

Лучший неанглоязычный фильм

  • «Все, что нам кажется светом» — Индия
  • «Семя священного инжира» — Германия
  • «Эмилия Перес» — Франция
  • «Я все еще здесь» — Бразилия
  • Kneecap — Ирландия

Лучший анимационный фильм

  • «Головоломка 2»
  • «Дикий робот»
  • «Течение»
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Когда пройдет церемония награждения премии BAFTA

Победителей премии BAFTA объявят 16 февраля.

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