Объявлены номинанты британской премии BAFTA
Стали известны номинанты на престижную британскую премию BAFTA. Среди наиболее отмеченных проектов — «Конклав» и «Эмилия Перес».
Кроме того, Юра Борисов может получить премию BAFTA как лучший актер второго плана.
Ведущим церемонии награждения будет Дэвид Теннант («Доктор Кто»).
Основные номинации
Лучший фильм:
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Эмилия Перес»
Лучший британский фильм
- «Птица»
- «Блиц»
- «Конклав»
- «Гладиатор 2»
- «Суровая правда»
- «Любовь истекает кровью»
- «Великая»
- «Выгон»
- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- Kneecap
Лучшая режиссура
- Эдвард Бергер — «Конклав»
- Шон Бэйкер — «Анора»
- Дени Вильнев — «Дюна: Часть 2»
- Брэйди Корбет — «Бруталист»
- Жак Одиар — «Эмилия Перес»
- Корали Фаржа — «Субстанция»
Лучшая актриса
- Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
- Марианн Жан-Батист — «Суровая правда»
- Деми Мур — «Субстанция»
- Майки Мэдисон — «Анора»
- Сирша Ронан — «Выгон»
- Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший актер
- Эдриан Броуди — «Бруталист»
- Хью Грант — «Еретик»
- Колман Доминго — «Синг-Синг»
- Себастиан Стэн — «Ученик. Восхождение Трампа»
- Рэйф Файнс — «Конклав»
- Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»
Лучший оригинальный сценарий
- «Анора»
- «Бруталист»
- Kneecap
- «Настоящая боль»
- «Субстанция»
Лучший адаптированный сценарий
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Мальчишки из «Никеля»
- «Синг Синг»
Лучшая актриса второго плана
- Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Селена Гомес — «Эмилия Перес»
- Фелисити Джонс — «Бруталист»
- Джейми Ли Кертис — «Шоугерл»
- Изабелла Росселлини — «Конклав»
- Зои Салдана — «Эмилия Перес»
Лучший актер второго плана
- Юра Борисов — «Анора»
- Киран Калкин — «Настоящая боль»
- Клэренс Мэклин — «Синг-Синг»
- Эдвард Нортон — «Никому не известный»
- Гай Пирс — «Бруталист»
- Джереми Стронг — «Ученик. Восхождение Трампа»
Лучший неанглоязычный фильм
- «Все, что нам кажется светом» — Индия
- «Семя священного инжира» — Германия
- «Эмилия Перес» — Франция
- «Я все еще здесь» — Бразилия
- Kneecap — Ирландия
Лучший анимационный фильм
- «Головоломка 2»
- «Дикий робот»
- «Течение»
- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
Когда пройдет церемония награждения премии BAFTA
Победителей премии BAFTA объявят 16 февраля.
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