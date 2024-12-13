В российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Баба Яга спасает Новый год»
В российских кинотеатрах стартовали показы картины Армена Ананикяна и Карена Захарова «Баба Яга спасает Новый год». В центре сюжета проекта — противостояние Снежной королевы и Деда Мороза. Когда-то они вместе постигали магию холода, но со временем в их отношениях появилось место зависти и мести.
Вернувшаяся из заточения Снежная королева стремится в канун Нового года заморозить весь мир. Чтобы не дать коварному плану давней подруги свершиться, Дед Мороз собирает команду во главе с Бабой Ягой.
Кто снялся в фильме «Баба Яга спасает Новый год»
В картине снялись Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Сергей Никоненко, Алексей Сошин, Юлия Такшина и Софья Шуткина.
Трейлер фильма «Баба Яга спасает Новый год»
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