«Аватар: Путь воды» стал самым прибыльным фильмом 2022 года

Издание Deadline подсчитало прибыль главных проектов 2022 года. В расчетах учитывались сборы картин, стоимость их продаж на стриминги, производственный бюджет и дополнительные расходы — например, затраты на продвижение.

Самым прибыльным фильмом года стал «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. Чистая прибыль картины составила $ 531,7 млн. Второе место занял «Топ Ган: Мэверик» с прибылью в $ 391,1 млн, третье — «Миньоны: Грювитация», заработавшие $ 382 млн.