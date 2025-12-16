Картина «Аватар: Пламя и пепел» стала самой низко оцененной в трилогии Джеймса Кэмерона

Приближается премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел», и Джеймс Кэмерон уже дал понять, что, несмотря на давно анонсированные сиквелы, не собирается снимать их в случае низких кассовых сборах триквела.

Аналитики пророчат фильму около 110 миллионов долларов за первые выходные. Бюджет картины превышает 400 миллионов долларов, а это значит, что новому «Аватару» нужно заработать по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов, чтобы не считаться кассовым провалом.

Однако критики отнеслись к грядущей премьере без восторгов. «Пламя и пепел» получил самые низкие оценки по сравнению с предыдущими частями «Аватара».

На Rotten Tomatoes триквелу досталось 72 процента свежести на основании 65 рецензий, а на Metacritic у «Аватара 3» 62 балла из 100 на основании 26 критических обзоров.

Предыдущая часть «Аватара» — «Путь воды» получила 76 процентов свежести на Rotten Tomatoes (а зрители оценили сиквел на целых 92 процента).

Первая часть истории пока остается непревзойденной, по крайней мере с точки зрения профессиональных рецензентов: на счету «Аватара» 2009 года 81 проценти свежести (и 81 процент одобрения аудитории).

Когда выйдет «Аватар: Пламя и пепел»

Зарубежная премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» пройдет 19 декабря.