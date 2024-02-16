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Аватар Легенда об Аанге 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

16 февраля, 15:00

1 мин.

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет на Netflix 22 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Аватар: Легенда об Аанге».
Фото Кадр из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
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22 февраля выйдет сериал «Аватар: Легенда об Аанге». Адаптация одноименного мультсериала 2005 года рассказывает историю о мальчике из племени воздушных кочевников, способном покорять стихию воздуха. Когда Аангу исполнилось 11 лет, он узнал, что является Аватаром — властелином четырех стихий.

По сюжету мир погряз в многолетней войне нации Огня против остального мира. В нем определенные люди могут покорять одну из четырех стихий, а Аанг — единственный, кому подвластны все элементы, а потому главному герою предстоит спасти мир от уничтожея.

В проекте снялись Гордон Кормье, Элизабет Ю, Тэмлин Томита, Иэн Аусли, Киавентио, Дэниэл Дэ Ким, Ивонн Чепмен, Кен Люн, Пол Ли и Мария Чжан.

Премьера всех эпизодов сериала «Аватар: Легенда об Аанге» пройдет 22 февраля на платформе Netflix.

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