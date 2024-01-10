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Аватар 4 Джеймса Кэмерона: когда выйдет, съемки
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Сегодня, 15:00

1 мин.

Съемки «Аватара 4» начнутся в феврале

Сэм Уортингтон рассказал, когда начнутся съемки «Аватара 4»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды».
Фото Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
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Джеймс Кэмерон начнет съемки четвертой части «Аватара» в феврале. Масштабную новость сообщил исполнитель роли Джейка Салли Сэм Уортингтон. Подробности проекта актер не раскрыл, но отметил: «Это куда больше, чем вы можете себе представить».

На данный момент вышло две части «Аватара», и у обоих из них был огромный успех. Всего режиссер планирует снять пять картин о загадочных на'ви.

В третьей части «Аватара» Кэмерон обещал показать злых жителей Пандоры, чтобы представить темную сторону на'ви.

Премьера «Аватара 4» запланирована на 2029 год.

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