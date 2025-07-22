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Аватар 3 Огонь и пепел: постер — что известно, Джеймс Кэмерон
Фильмы и сериалы

22 июля 2025, 19:45

1 мин.

Опубликован первый постер фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment
Фото Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment

Официальный канал «Аватара» в соцсетях опубликовал первый постер «Огня и пепла» — грядущей картины Джеймса Кэмерона, в которой будет представлено oгнeннoe плeмя нa'ви.

На нем изображена лидер вулканического клана Варанг. В картине эту роль сыграла Уна Чаплин.

Постер фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Постер фильма «Аватар: Огонь и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment
Фото аккаунт 20th Century Fox, соцсети

Когда выйдет фильм «Аватар: Огонь и пепел»

Премьера фильма «Аватар: Огонь и пепел» пройдет 19 декабря.

Ранее издание Variety сообщило, что Джеймс Кэмерон готовит совместный 3D-проект с певицей Билли Айлиш.

&laquo;Аватар 3&raquo;: что известно&nbsp;&mdash; сюжет, актеры и&nbsp;создатели, дата выхода.«Аватар: Огонь и пепел»: что известно о третьем фильме легендарной франшизы Джеймса Кэмерона

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