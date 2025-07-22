Опубликован первый постер фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Официальный канал «Аватара» в соцсетях опубликовал первый постер «Огня и пепла» — грядущей картины Джеймса Кэмерона, в которой будет представлено oгнeннoe плeмя нa'ви.

На нем изображена лидер вулканического клана Варанг. В картине эту роль сыграла Уна Чаплин.

Постер фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Фото аккаунт 20th Century Fox, соцсети

Когда выйдет фильм «Аватар: Огонь и пепел»

Премьера фильма «Аватар: Огонь и пепел» пройдет 19 декабря.

Ранее издание Variety сообщило, что Джеймс Кэмерон готовит совместный 3D-проект с певицей Билли Айлиш.