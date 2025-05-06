Стиль жизни
Аватар 3 Огонь и пепел: первый кадр — Зои Салдана, Джеймс Кэмерон
Фильмы и сериалы

6 мая, 20:45

1 мин.

Появился первый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел», реж. Джеймс Кэмерон / TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment
Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел», реж. Джеймс Кэмерон / TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment

Издание Empire опубликовало первый кадр из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел», на котором Нейтири (Зои Салдана) готовится выстрелить из лука.

Первый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment
Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел», реж. Джеймс Кэмерон,TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment

В картине «Путь воды» ее персонаж сталкивается с тяжелыми испытаниями и, по словам Зои Салданы, находится в состоянии «абсолютного опустошения». Боль и ярость заставят Нейтири иначе взглянуть на свою жизнь.

«Все происходящее заставит ее усомниться не только в связи с мужем, но и в связи с собой, своим народом, своей землей и образом жизни На'ви», — рассказала Зои Салдана.

Аватар: Путь воды, Аватар 2.Джеймс Кэмерон объяснил, почему «Аватар 3» получил название «Огонь и пепел»

Актриса добавила, что в новой части «Аватара» Нейтири встретит «достойную соперницу» в лице лидера вулканического клана Варанга (Уна Чаплин).

«Зои пылает в этом фильме, — уверен Джеймс Кэмерон. — После «Эмилии Перес» (картина Жака Одиара, за роль в которой Зои Салдана получила «Оскар». — Прим. Ред.) ее наконец-то признали первоклассной актрисой, какой мы всегда ее знали. Но в («Огне и пепле». — Прим. Ред.) ее уровень выходит далеко за пределы того, что вы видели раньше».

Когда выйдет фильм «Аватар: Огонь и пепел»

«Аватар: Огонь и пепел» выйдет в зарубежный прокат 19 декабря.

&laquo;Аватар 3&raquo;: что известно&nbsp;&mdash; сюжет, актеры и&nbsp;создатели, дата выхода.«Аватар: Огонь и пепел»: что известно о третьем фильме легендарной франшизы Джеймса Кэмерона

Фильмы
    "Путь воды" был лютым бредом,страшно даже представить,что будет в "огне и пепле"...............

    07.05.2025

  • Niko McCowrey

    Некий первый кадр - неинтересен. Давай второй, а лучше - с третьего по 889-й.

    06.05.2025

    Takayama

