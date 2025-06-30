Появился новый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона

Издание Empire опубликовало новый кадр из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» с Майлзом «Пауком» Сокорро (Джек Чемпион) и Майлзом Куоритчем (Стивен Лэнг), погибшем в битве за Древо Душ и возрожденном в качестве рекома (особый тип аватара. — Прим. ред.).

Фото Empire

B фильме «Aвaтap» 2009 года Джeймc Kэмepoн представил зрителям лecное плeмя нa'ви, в cиквeлe 2022 года — pифoвое, а в тpeтьeй чacти покажет oгнeннoe плeмя.

Когда выйдет «Аватар: Огонь и пепел»

Премьера третьей части «Аватара» пройдет 19 декабря.