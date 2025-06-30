Стиль жизни
Аватар 3 Огонь и пепел: новый кадр — что известно, Джеймс Кэмерон
Фильмы и сериалы

30 июня, 18:25

1 мин.

Появился новый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment
Фото Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment

Издание Empire опубликовало новый кадр из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» с Майлзом «Пауком» Сокорро (Джек Чемпион) и Майлзом Куоритчем (Стивен Лэнг), погибшем в битве за Древо Душ и возрожденном в качестве рекома (особый тип аватара. — Прим. ред.).

Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment
Фото Empire

B фильме «Aвaтap» 2009 года Джeймc Kэмepoн представил зрителям лecное плeмя нa'ви, в cиквeлe 2022 года — pифoвое, а в тpeтьeй чacти покажет oгнeннoe плeмя.

Когда выйдет «Аватар: Огонь и пепел»

Премьера третьей части «Аватара» пройдет 19 декабря.

&laquo;Аватар 3&raquo;: что известно&nbsp;&mdash; сюжет, актеры и&nbsp;создатели, дата выхода.«Аватар: Огонь и пепел»: что известно о третьем фильме легендарной франшизы Джеймса Кэмерона

