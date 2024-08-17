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Аватар 3 Огонь и пепел: Джеймс Кэмерон — о выборе названия фильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:50

1 мин.

Джеймс Кэмерон объяснил, почему «Аватар 3» получил название «Огонь и пепел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
Фото Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
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На выставке D23 Джеймс Кэмерон объявил, что третья часть «Аватара» будет называться «Огонь и пепел». В интервью Entertainment Weekly режиссер объяснил свой выбор.

«Мне потребовалось много времени, чтобы придумать название, которое по моим ощущениям соответствовало бы тому, что происходит в фильме», — рассказал режиссер.

Кэмерон добавил, что огонь в контексте «Аватара 3» означает ненависть, гнев и насилие, а пепел — последствия.

«Так что же это за последствия? Горе, утрата, верно? И к чему это приведет? К еще большему насилию, гневу и ненависти. Это порочный круг», — отметил постановщик.

Премьера «Аватара 3» запланирована на 19 декабря 2025 года.

Джеймс Кэмерон. Джеймсу Кэмерону — 70: 8 главных фильмов оскароносного режиссера

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