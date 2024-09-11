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Аутсорс сериал: тизер и дата выхода — Иван Янковский
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:30

1 мин.

Вышел тизер сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Аутсорс»
Фото Кадр из сериала «Аутсорс»
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Okko опубликовал тизер сериала Душана Глигорова («Трасса») «Аутсорс». Действие проекта разворачивается в 1996 году. По сюжету тюремный надзиратель решил отдать исполнение смертной казни на аутсорс близким жертв.

В сериале снялись Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева и Дарья Савельева.

Тизер сериала «Аутсорс»

Премьера сериала «Аутсорс» запланирована на следующий год.

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