Вышел трейлер сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским
Онлайн-кинотеатр Okko показал первый полноценный трейлер сериала «Аутсорс» от режиссера Душана Глигорова («Трасса»). В центре сюжета проекта — тюремный надзиратель, решивший отдать исполнение смертной казни на аутсорс близким жертв.
Кто снялся в сериале «Аутсорс»
В проекте снялись Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева и Дарья Савельева.
Трейлер сериала «Аутсорс»
Дата выхода сериала «Аутсорс»
Премьера сериала «Аутсорс» пройдет 13 февраля.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже