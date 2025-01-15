Вышел трейлер сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским

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Онлайн-кинотеатр Okko показал первый полноценный трейлер сериала «Аутсорс» от режиссера Душана Глигорова («Трасса»). В центре сюжета проекта — тюремный надзиратель, решивший отдать исполнение смертной казни на аутсорс близким жертв.

Кто снялся в сериале «Аутсорс»

В проекте снялись Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева и Дарья Савельева.

Трейлер сериала «Аутсорс»

Дата выхода сериала «Аутсорс»

Премьера сериала «Аутсорс» пройдет 13 февраля.