«Кинопоиск» выпустит адаптацию игры Atomic Heart

«Кинопоиск» выпустит адаптацию популярной видеоигры Atomic Heart. Сценарий проекта о мире победившего коммунизма напишет Роман Кантор («Эпидемия», «Мастер и Маргарита»).

«Действие будет связано непосредственно с игрой и ее героями, но какие-то элементы получат неожиданное для фанатов игры развитие и проработку. Мы увидим события с разных точек зрения, иногда меняющих наше понимание происходящего. В идеале, это добавит объема истории, какие-то линии и герои получат больше экранного времени и пространства», — рассказал сценарист.

Съемки киноадаптации стартуют в 2025 году.