Научно-фантастический триллер «Астронавт» выйдет в российский прокат 27 ноября

27 ноября в российский прокат выйдет научно-фантастический триллер «Астронавт». Режиссером и сценаристом проекта выступила Джессика Варлей («Фобии»).

В центре сюжета проекта — женщина-астронавт Сэм Уокер, которая возвращается на Землю после первого космического полета. В какой-то момент Сэм начинает подозревать, что вместе с ней из космоса могло прилететь нечто внеземного происхождения.

Кто снялся в фильме «Астронавт»

В картине снялись Кейт Мара, Лоренс Фишберн, Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грэй, Скарлетт Холмс и Реза Диако.