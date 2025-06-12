Фильм «Арлан. Решающий раунд» с Никитой Кологривым выйдет в российский прокат 26 июня
26 июня в российский прокат выйдет картина Даулета Жумабаева «Арлан. Решающий раунд». По сюжету воспитанник школы бокса олимпийского резерва с подачи друга начинает участвовать в подпольных кулачных боях, чтобы заработать.
Кто снялся в фильме «Арлан. Решающий раунд»
В картине снялись Еркебулан Токтар, Никита Кологривый, Улан Кайраласов, Абильмансур Сериков, Куат Хамитов, Гульшат Тутова, Асан Мажит, Ирина Ажмухамедова, Алдабек Шалбаев и Арелана Амангельдиева.
Трейлер фильма «Арлан. Решающий раунд»
