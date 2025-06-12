Стиль жизни
Арлан Решающий раунд фильм 2025: трейлер и дата выхода — Никита Кологривый
Фильмы и сериалы

12 июня, 17:10

1 мин.

Фильм «Арлан. Решающий раунд» с Никитой Кологривым выйдет в российский прокат 26 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Арлан. Решающий раунд», реж. Даулет Жумабаев, Semser Films
Фото Кадр из фильма «Арлан. Решающий раунд», реж. Даулет Жумабаев, Semser Films

26 июня в российский прокат выйдет картина Даулета Жумабаева «Арлан. Решающий раунд». По сюжету воспитанник школы бокса олимпийского резерва с подачи друга начинает участвовать в подпольных кулачных боях, чтобы заработать.

Кто снялся в фильме «Арлан. Решающий раунд»

В картине снялись Еркебулан Токтар, Никита Кологривый, Улан Кайраласов, Абильмансур Сериков, Куат Хамитов, Гульшат Тутова, Асан Мажит, Ирина Ажмухамедова, Алдабек Шалбаев и Арелана Амангельдиева.

Трейлер фильма «Арлан. Решающий раунд»

Какие российские фильмы выйдут в&nbsp;2025 году.Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года

