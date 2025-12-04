Студия Fortiche показала «закулисье» сериала «Аркейн»

В честь годовщины финала сериала «Аркейн» студия Fortiche представила изображения персонажей анимационного проекта в стилистике бэкстейджа — фотографий со съемочной площадки.

Бэкстейдж сериала «Аркейн»

Фото Fortiche

Фото Fortiche

Фото Fortiche

Фото Fortiche

«Аркейн» рассказывает о противостоянии двух городов: процветающего Пилтовера и загрязненного Зауна. В центре сюжета анимационного проекта пути сестер Вай и Джинкс, которые со временем разошлись в силу разных жизненных убеждений.

В «Аркейн» вошло два сезона. Первый стартовал на Netflix 6 ноября 2021 года, а заключительный эпизод проекта вышел 23 ноября 2024 года.

Сейчас создатели «Аркейна» работают над сериалом «Мисс Сатурн», который описывается как «история поколений, пронизанная музыкой». Релиз запланирован на 2027 год.