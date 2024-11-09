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Аркейн 2 сезон: где смотреть все серии онлайн — трейлер
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Сегодня, 17:05

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Где смотреть 2-й сезон сериала «Аркейн»

Стартовал второй сезон сериала «Аркейн» по вселенной игры League of Legends
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из анимационного сериала «Аркейн», реж. Паскаль Шаррю, Арно Делорд / Netflix
Фото Кадр из анимационного сериала «Аркейн», реж. Паскаль Шаррю, Арно Делорд / Netflix
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Сегодня, 9 ноября, вышли первые три эпизода второго и финального сезона сериала «Аркейн». Действие приключенческого фэнтези, основанного на вселенной игры League of Legends, разворачивается в вымышленных городах Пилтовере и Зауне. Анимационный проект рассказывает о сестрах Вай и Джинкс, а также силах, которые поставили их по разные стороны баррикад.

Трейлер 2-го сезона сериала «Аркейн»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Аркейн»

Первые три эпизода второго сезона сериала «Аркейн» уже доступны для просмотра на Netflix. Следующие три серии выйдут 16 ноября. А уже 23 ноября на стриминге состоится премьера трех заключительных эпизодов.

Ранее мы рассказывали, что возродившаяся Группа Linkin Park написала саундтрек к мультсериалу «Аркейн». Композиция Heavy is the Crown прозвучит в продолжении анимационного проекта и войдет в новый альбом группы From Zero («С нуля»).

League of&nbsp;Legends возвращается на&nbsp;экраны: что известно о&nbsp;2-м сезоне &laquo;Аркейна&raquo;. League of Legends возвращается на экраны: что известно о 2-м сезоне «Аркейна»

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