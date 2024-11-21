Вышел тизер третьего акта 2-го сезона сериала «Аркейн»

Netflix опубликовал тизер третьего и финального акта второго сезона сериала «Аркейн» по вселенной игры League of Legends. Анимационный проект рассказывает о противостоянии сестер Вай и Джинкс, а также о грядущей революции.

Второй сезон «Аркейна» показал впечатляющие рейтиги. На Rotten Tomatoes у продолжения стимпанк-проекта стопроцентное одобрение профессиональных рецензентов и почти стопроцентное — от зрителей.

Тизер третьего акта 2-го сезона сериала «Аркейн»

Когда выйдет третий акт 2-го сезона сериала «Аркейн»

Премьера третьего акта, включающего в себя седьмой, восьмой и девятый эпизоды, второго сезона сериала «Аркейн» пройдет 23 ноября.