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Аркейн 2 сезон 3 акт: когда выйдут 7, 8 и 9 серии — где смотреть онлайн
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Сегодня, 13:45

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Вышел тизер третьего акта 2-го сезона сериала «Аркейн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из 2-го сезона сериала «Аркейн», реж. Арно Делор, Барт Манури, Паскаль Шаррю, Этьенн Маттера / Netflix
Фото Кадр из 2-го сезона сериала «Аркейн», реж. Арно Делор, Барт Манури, Паскаль Шаррю, Этьенн Маттера / Netflix
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Netflix опубликовал тизер третьего и финального акта второго сезона сериала «Аркейн» по вселенной игры League of Legends. Анимационный проект рассказывает о противостоянии сестер Вай и Джинкс, а также о грядущей революции.

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Второй сезон «Аркейна» показал впечатляющие рейтиги. На Rotten Tomatoes у продолжения стимпанк-проекта стопроцентное одобрение профессиональных рецензентов и почти стопроцентное — от зрителей.

Тизер третьего акта 2-го сезона сериала «Аркейн»

Когда выйдет третий акт 2-го сезона сериала «Аркейн»
Премьера третьего акта, включающего в себя седьмой, восьмой и девятый эпизоды, второго сезона сериала «Аркейн» пройдет 23 ноября.

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