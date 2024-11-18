Когда выйдет третий акт 2-го сезона сериала «Аркейн»

Читайте нас в

На Netflix вышло два акта второго сезона сериала «Аркейн» (в одном акте — три эпизода, — прим. ред.). Анимационный проект рассказывает о противостоянии сестер Вай и Джинкс, а также зарождающейся революции.

Мультсериал продолжает удерживать высокую планку. На Rotten Tomatoes у продолжения «Аркейна» стопроцентное одобрение профессиональных рецензентов, и почти стопроцентное — среди зрителей.

Когда выйдет третий акт 2-го сезона сериала «Аркейн»

Премьера третьего акта (седьмого, восьмого, девятого эпизодов) второго сезона сериала «Аркейн» пройдет 23 ноября.