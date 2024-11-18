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Аркейн 2 сезон 3 акт: когда выйдет 7, 8 и 9 серии — где смотреть онлайн
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Когда выйдет третий акт 2-го сезона сериала «Аркейн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из 2 сезона сериала «Аркейн», реж. Арно Делор, Барт Манури, Паскаль Шаррю, Этьенн Маттера / Netflix
Фото Кадр из 2 сезона сериала «Аркейн», реж. Арно Делор, Барт Манури, Паскаль Шаррю, Этьенн Маттера / Netflix
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На Netflix вышло два акта второго сезона сериала «Аркейн» (в одном акте — три эпизода, — прим. ред.). Анимационный проект рассказывает о противостоянии сестер Вай и Джинкс, а также зарождающейся революции.

Мультсериал продолжает удерживать высокую планку. На Rotten Tomatoes у продолжения «Аркейна» стопроцентное одобрение профессиональных рецензентов, и почти стопроцентное — среди зрителей.

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Когда выйдет третий акт 2-го сезона сериала «Аркейн»

Премьера третьего акта (седьмого, восьмого, девятого эпизодов) второго сезона сериала «Аркейн» пройдет 23 ноября.

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