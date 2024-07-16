Опубликован трейлер фильма «Анора»

NEON опубликовал трейлер фильма «Анора». Картина Шона Бэйкера («Проект Флорида»), победившая в этом году на Каннском кинофестивале, рассказывает о сыне русского олигарха, который женился на стрипизерше и столкнулся с семейным неодобрением.

В «Аноре» снялись Майки Мэдисон, Пол Вайсман, Линдси Нормингтон, Эмили Уайдер, Луна София Миранда, Винсент Радвински, Бриттни Родригес, София Карнабучи и Марк Эйдельштейн.

Картина «Анора» выйдет в российских кинотеатрах 17 октября.